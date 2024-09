Policisti na avtobusni postaji v Kopru moškemu zasegli pištolo

Koprske policiste so prisotni na avtobusni postaji v Kopru včeraj malo pred 15. uro obvestili, da je na kraju oseba s pištolo v roki. Policisti so takoj izsledili moškega, 42-letnega italijanskega državljana. Ugotovili so, da ima pri sebi štartno pištolo. Predmet so mi zasegli, sledi obdolžilni predlog.