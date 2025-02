Turški tovornjakar bo moral kar mastno plačati, ker je pred dnevi, 15. februarja, na avtocesti pri Fernetičih vozil v napačno smer. Prihajal je iz Slovenije. Po njegovih besedah namenjen proti Benetkam in je po pomoti zavil proti Trstu, je danes sporočila tržaška kvestura. Ko je prispel do vključnega kraka je nenadoma obrnil smer in za približno kilometer proti tovornemu postajališču, je še navedla.

Hujših posledic k sreči ni bilo, ker je do dogodka prišlo ponoči, ob uri, ko ni bilo prometa. Policisti so tovornjakarja ustavili in legitimirali. Plačati bo moral denarno kazen, ki se suka od 2.728 do 10.914 evrov. Tovornjak so poleg tega zasegli za tri mesece.