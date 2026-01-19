Na avtocesti trčilo več tovornjakov (video)

Na avtocesti med Devinom in Tržičem v smeri proti Benetkam se je danes nekaj pred 12. uro zgodila prometna nesreča. Trčili so trije tovornjaki, ki so med drugim izgubili tovor. Ta se je raztresel na cestišče. Ena oseba se je lažje poškodovala. Tako so sporočili z družbe Autostrade Alto Adriatico. Na kraju nezgode je prometna policija. Od Proseka do Moščenic je nastal zastoj.

Promet so začasno prepovedali, da bi omogočili prihod reševalne službe 118 in počistili cestišče. Zaprli so avtocestni odsek med Sesljanom in Tržičem v smeri proti Benetkam ter uvoza na avtocesto v Devinu in Sesljanu v isti smeri. Da se ne bi vrste pretirano podaljšale, ker bodo dela terjala več časa, bo družba Autostrade Alto Adriatico zamenjala smeri vožnje na prizadetem delu cestišča.