Na avtocestnem priključku trčili štirje avtomobili

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 6.30 posredovali na avtocestnem priključku pri Proseku v smeri Trsta, kjer so trčili štirje avtomobili, pri čemer je eden pristal na strehi. Eni osebi, ki so jo gasilci potegnili iz avtomobila, so na kraju nudili zdravniško oskrbo in so jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so tudi zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, varnostni organi pa preiskujejo njene vzroke.