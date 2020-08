Na avtocestnem priključku vozil v napačno smer

Karabinjerji iz Nabrežine so danes ob 10.30 na avtocestnem priključku ustavili 76-letnika, ki je pri Trebčah vozil v napačno smer, nato pa je, ko je uvidel napako, polkrožno obrnil. Karabinjerji so ravno tedaj privozili mimo in so moškega, ki je vozil dacio sandero, ustavili. Na srečo se je vse zaključilo brez posledic in poškodovanih.

Upokojenec je nameraval voziti proti Proseku, toda je zgrešil smer in obrnil proti Padričam. Upokojenec, ki je bil zmeden, se je karabinjerjem zahvalil, da so ga pravočasno ustavili. Karabinjerji so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zasegli avtomobil. Promet na avtocestnem priključku pa je spet normalno stekel.