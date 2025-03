Na avtocestnem priključku zagorelo tovorno vozilo

Na avtocestnem priključku v smeri proti Trstu je v bližini izvoza pri Proseku danes okoli 7. ure zjutraj zagorelo vozilo. Vzrok požara ni znan. V zrak se je dvignila visoka kolona črnega dima, prišlo je do prometnih zastojev. Kot kaže gre za tovorno vozilo, ki so ga zublji povsem uničili. Na kraju so posredovali gasilci z Opčin, ki so obvladali in pogasili požar. Pri tem so morali uporabiti gasilno peno, saj so bili zublji premočni, da bi jih lahko obvladali le z vodo. Voznik tovornjaka se k sreči ni poškodoval.