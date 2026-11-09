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Lokalne volitve

Priprave na volitve privedle razhajanj in do razkola v Akciji

Večji del pokrajinskega vodstva stranke je po kandidaturi Cervesija odstopil in potrdil podporo levosredinski koaliciji

Sara Sternad |
Trst |
9. nov. 2026 | 10:18
    Priprave na volitve privedle razhajanj in do razkola v Akciji
    Giulio Alfano, Daniela Rossetti in Francesco Berini (FOTODAMJ@N)
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Priprave na spomladanske lokalne volitve so v sredinski stranki Akcija zanetile nesoglasja, ki so privedla do razhajanj in naposled razkola. Člani pokrajinskega vodstva so v petek odstopili.

Novico sta medijem v soboto v kavarni San Marco sporočila predsednik in tajnica pokrajinskega vodstva Giulio Alfano in Daniela Rossetti. Slednja je pojasnila, da se je stranka že januarja odločila, da se bo pridružila široki levosredinski koaliciji Skupna prihodnost (Futuro in comune), da bi združili moči in si v Trstu prizadevali za spremembo na čelu občine. »Konec aprila se je občinski kongres stranke odločil za drugačno usmeritev, in sicer, da izstopi iz koalicije in na lokalnih volitvah nastopi kot tretja politična sila. Usmeritev, o kateri se s člani ni nikoli razpravljalo, je konec oktobra privedla do uradne napovedi neodvisne kandidature za župana, o kateri so člani izvedeli iz medijev.« Za župana kandidira Francesco Cervesi.

Gre za odločitev, s katero se ne strinjajo, je potrdila, saj menijo, da je treba združiti moči s tistimi, ki so se v zadnjih letih ogrevali za podobna stališča glede odločitev o upravljanju in viziji mesta. »Zdaj ni čas za ločevanje in mahanje z zastavami. Čas je, da ponudimo vsebine in pokažemo, da obstaja resna alternativa za mesto,« je dejala Rossetti in potrdila, da čeprav ostajajo člani stranke Akcija, bodo prispevali k delovanju levosredinske koalicije - »iz spoštovanja, odgovornosti in občutka za skupnost«.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.

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