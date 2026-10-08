Na Barcolani spet okoliške občine in Kraški vodovod

»Tistim, ki nas sprašujejo, ali ima sploh smisel, da smo prisotni na Barcolani, odgovorim, da bi bilo škoda, ko nas ne bi bilo.« Tako je devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec nagovoril zbrane na odprtju stojnice - pravzaprav je letos to kontejner - na tržaškem nabrežju, nedaleč stran od Velikega trga, kjer bodo do nedelje domovale občine Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Dolina in Kraški vodovod ter združenja Ermada Flavio Vidonis, Pro Loco Mitreo, Lions in drugi.

»Še res je, da je na Barcolani ogromno vsega, vendar ljudje med sprehajanjem poberejo zgibanko, dobijo informacijo, prosijo za namig za izlet in to je že nekaj,« je ocenil Gabrovec. Jutri se bo ravno tam ob 16. uri s svojimi znamenitostmi predstavila Občina Devin - Nabrežina.

Zgoniška županja Monica Hrovatin je namignila, da gradi sodelovanje trdno osnovo piramide, ki omogoča potem višje dosežke. Povabila je vse k morski postojanki jutri ob 18. uri, ko bodo predstavili prvo prireditev Rolling Sod, tekmo z buči po pravilniku Palio delle Botti.

Povezavo med občinami, morjem in Krasom, ki vse bolj privabljata turiste je pozdravila tudi repentabrska županja Tanja Kosmina. Spomnila je, da je do konca oktobra v Kraški hiši na ogled razstava Into the Wind - V smeri vetra, ki sodi v dogodke Barcolane in dodala, da se bo repentabrska občina predstavila jutri ob 19. uri.

Da ponuja Barcolana priložnost skupne rasti, je dejal še dolinski župan Aleksander Coretti, ki je spomnil, da Barcolana ni le Trst, ampak se vse bolj širi v zaledje. Dolinska občina bo svoje znamenitosti vključno z Odprtimi osmicami v Bregu predstavila jutri ob 17. uri.

»Mislim, da smo tudi mi tipični kraški proizvod. Vse od povojnega obdobja promoviramo vodo in ponujamo odlično storitev. Upam, da bo še dolgo tako,« je dejal predsednik Kraškega vodovoda Fredi Luchesi.