Na barkovljanskem nabrežju uradno odprli kopalno sezono

Na barkovljanskem nabrežju se je uradno začelo drugo koronavirusno poletje. Ljubitelji morja in sonca bodo morali tudi letos pazljivo spoštovati medosebne razdalje in druge predpise za zajezitev pandemije, pri tem pa jim bodo pomagali prostovoljci in predstavniki različnih policijskih sil. »Tako bo, dokler ne bo italijanski minister za zdravstvo Roberto Speranza preklical vsaj uporabe zaščitnih mask na prostem. Takrat, morda julija, bomo lahko vsi bolje zadihali,« je včeraj na kopališču Topolini uvedel sezono 2021 Lorenzo Giorgi, pri Občini Trst pristojen za občinsko premoženje. Kopanje in sončenje sta sicer dovoljeni tudi brez zaščitne maske.

Giorgi je zagrenjeno uradno predal namenu kopališče z desetdnevno zamudo, saj del za ureditev infrastruktur, ki so nujne in potrebne za varno kopanje, še niso dokončali. »Območje je vsako leto potrebno rednega in izrednega vzdrževanja, za katerega je letos pristojna družba Edison Energia.

Tako kot lani se je občina za varnost ob morju in nadzor povezala s prostovoljci gasilcev ter z društvom nekdanjih predstavnikov policije in karabinjerjev.

Že prihodnjo soboto, 19. junija, pa bodo med 7.30 in 12. uro v morje spet skočili psi reševalci, ki bodo s svojimi inštruktorji šole SICS prav pred kopališčem Topolini imeli svojo tedensko vadbo.