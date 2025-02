Na bazovski gmajni posekali cedri

Na bazovski gmajni je v teh dneh zazevala še večja praznina, ki pa bo menda samo začasna. Potem ko so z območja pod Kokošjo odstranili spomenik štirim antifašistom, ustreljenim leta 1930 po prvem tržaškem procesu (Ferdu Bidovcu, Franju Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču), ki ga je 15. januarja poškodovala burja, je Občina Trst na prošnjo Odbora za proslavo bazoviških junakov dala posekati dve od štirih visokih libanonskih ceder, ki so stale ob spomeniku.

Po načrtih naj bi sicer odstranili vsa štiri drevesa, namesto njih pa posadili nova. Medtem vse kaže, da se bo dalo poškodovani spomenik, na katerega je januarja padla ravno večja veja ene od ceder, popraviti, in to brez večjih težav.