Na cepljenje v gledališče v Boljunec

Okrog 220 ljudi bo v dveh dneh v prostorih občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu prejelo odmerek cepiva proti covidu-19. Gre za obetavno število na območju dolinske občine, kjer se je pred kratkim izkazalo, da je precepljenost rahlo nižja kot drugod na Tržaškem. Ureditev začasnega cepilnega centra sicer ni privabila pričakovanih kandidatov za prvi odmerek – na seznamu so samo trije –, z navdušenjem pa so novost sprejeli starejši občani, ki jim za tretji odmerek ne bo treba do Starega pristanišča ali Milj.

V centru, ki ga je podjetje Asugi uredilo na prošnjo dolinske občine, je bilo najprej predvideno cepljenje občanov starejših od 80 let, nato pa so po vladni razširitvi terminov na 40-letnike in starejše, prejemali prijave tudi od ostalih. Vse termine za danes in jutri so v nekaj dneh zasedli. Danes je center deloval od 12. ure dalje, jutri pa bo odprt ves dan. Po cepljenju vseh prijavljenih upravičencev bodo jutri po 19. uri prišli na svoj račun tudi tisti, ki se niso naročili in bi se radi cepili, če bo še kakšen odmerek ostal na zalogi.