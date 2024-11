Na Cesti za Bazovico trčila avtomobil in 17-letni motorist

Na Cesti za Bazovico sta danes zjutraj pred 8. uro trčila avtomobil volkswagen passat in 17-letni motorist. Kaže, da je voznik avtomobila iz Ulice Damiano Chiesa zavijal na Cesto za Bazovico ravno v trenutku, ko je pravilno pripeljal mimo mladenič na motorju. Trčenje je bilo silovito, pri čemer je 17-letnik odletel kakih sedem metrov stran. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga oskrbeli in ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na srečo so bile posledice nesreče manjše od tistega, kar je kazalo na prvi pogled.

Cesto za Bazovico so od križišča z Novo cesto za Opčine prehodno zaprli. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.