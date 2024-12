Tržaški gasilci so ob 16.35 z avtolestvijo in cisterno posredovali na Cesti za Bazovico, kjer se je vnela dimna cev enodružinske hiše. Ogenj so uspeli hitro pogasiti, pri čemer so preprečili, da bi požar povzročil hujše posledice. Hiša je ostala nepoškodovana. Gasilci so nazadnje preverili, da ne bi bilo dima ali morebitnih strupenih plinov v hiši in ugotovili, da ni posebnih težav. V požaru se ni nihče poškodoval.