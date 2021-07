Na četrtem pomolu lov na »vintage« zaklade

»Izbrali ste za kilogram in pol oblek. Skupaj bo to 67 evrov.« Tako nekako je izgledal povprečen nakup pri blagajni sejma rabljenih oblek Vinokilo, ki od petka do danes domuje v hali na tržaškem četrtem pomolu. Priljubljeni dogodek, ki v Trstu gostuje že drugič, je včeraj privabil lepo število mladih in manj mladih ljubiteljev rabljenih oblačil. Ti so si jih lahko zagotovili za ceno 45 evrov na kilogram. Za slabih petdeset evrov so tako nabavili celoten »outfit« oziroma par čevljev, hlače, majico ali srajco ter jopič.

»Dogodka sem se udeležila, saj vsakič najdem kak originalen kos obleke. Morda se na prvi pogled zdi čudno, vendar imajo rabljene obleke nek čar, ki ga ne najdeš v tradicionalnih trgovinah. Pa še poceni so,« je povedala 22-letna Emily, ki se je dogodka že udeležila, vsakič pa se rada vrne. Manjkalo pa ni niti starejših strank. Gospa Barbara nam je na primer razložila, da se predvsem v zadnjem obdobju dobro zaveda negativnega vpliva modne industrije na okolje. Zaradi tega že vrsto let stavi na oblačila iz druge roke. Pojasnila je, da se ji zdijo celo kvalitetnejša od novih.

Ne le prodaja, na četrtem pomolu ekipa Vinokilo tudi sprejema rabljene obleke. Če imate kak kilogram blaga, ki ga ne potrebujete več in je čisto ter v dobrem stanju, ga lahko prinesete na kraj dogodka, v zameno pa boste dobili kupon s popustom za vaše naslednje nakupe. Vstop na prizorišče je prost, svoje vstopnice pa morate obvezno rezervirati na spletni strani. Na povezavi najdete tudi vse potrebne informacije, cenik in pravila nakupovanja (kilogram oblačil je danes pet evrov cenejši). Artikle si boste lahko pred nakupom seveda pomerili v za to namenjenih garderobah, brskanje med starimi srajcami pa bo popestrila glasba didžeja.