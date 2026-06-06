V ospredju vprašanje prometne varnosti

Rešitev za izboljšanje varnosti na glavni cesti, ki pelje skozi proseško vas, pri tamkajšnji Društveni gostilni pa se nevarno zoži, iščejo že več let, na zadnjem, četrtkovem zasedanju rajonskega sveta za zahodni Kras so problem predstavili tudi tržaški občinski odbornici za varnost Caterini De Gavardo. Srečanja v rajonskem svetu se je z njo udeležil tudi poveljnik lokalne policije Walter Milocchi.

Avtomobilisti se na omejitev hitrosti požvižgajo, na glavni cesti skozi vas drvijo tudi s hitrostjo 80 kilometrov na uro, nevarno pa je še posebej za pešce, ki tam nimajo na razpolago pločnika. Pa tudi za stanovalce oziroma trgovce, ki svoja vrata odprejo direktno na cesto, opozarjajo v rajonskem svetu. Govor ni bil samo o težavah, ki jih povzroča preozka cesta v vaškem središču; predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (Slovenska skupnost) je odbornici De Gavardo predstavil dolg seznam problematik, ki zadevajo vse zahodnokraške vasi, in jih je treba rešiti.

Poleg nevarne zožitve na proseški cesti rajonske svetnike skrbi gost promet v Križu in na Kontovelu, kjer se predvsem ob odprtju osmic spopadajo z divjim parkiranjem. Vidoni je opozoril tudi na parkiranje avtodomov pri Napoleonski cesti. Nazadnje je opozoril, da na zahodnem Krasu potrebujejo nadzorne kamere, saj je po vseh vaseh že prišlo do kraj in goljufij.

Odbornica De Gavardo je poudarila, da so navedena vprašanja delno v pristojnosti odbornika za urbanizem, tako da bi bilo treba o marsikateri rešitvi razmisliti v okviru širšega sodelovanja. Cesta, ki pelje skozi vas, je v pristojnosti Urada deželne decentralizacije (EDR), je pojasnil Milocchi. »Vredno pa bi bilo razmisliti o možnosti postavitve hitrostnih ovir, ki bi avtomobilistom preprečevale vožnjo s prekomerno hitrostjo,» je predlagal. O avtodomih je odbornica dejala, da gre za problem, ki zadeva celotno občinsko območje in za katerega iščejo rešitve. Poudarila pa je, da lahko lastnike avtodomov oglobijo le, ko parkirajo na zarisana parkirna mesta, ki so namenjena avtom.