Na Devinskem gradu praznovali 60. rojstni dan

Praznovanje obletnice društva, zbora, delovne skupine prostovoljcev je počastitev življenjsko pomembnega ideala. Moški zbor Fantje izpod Grmade letos slavi 60 let vaj, koncertov, gostovanj, prostih (pa tudi ne) večerov, posvečenih načrtovanju in izvedbi delovnega koledarja, prijateljskega druženja med somišljeniki.

Slovesnost so si zamislili v velikem slogu, na »domačem« Devinskem gradu, z vsemi podporniki, prijatelji in parado avtoritet, spletnim predvajanjem dogodka, s profesionalnim ozvočenjem in razsvetljevanjem, projekcijami na grajski fasadi in stolpu z novim logotipom zbora (zamislil si ga je Igor Spetič). Organizatorji, na čelu z dirigentom Bogdanom Kraljem in predsednikom zbora Igorjem Antoničem, so poskrbeli za nepozaben večer in so v nedeljo strmeli v oblačno nebo, kjer se je pojavila edina neobvladljiva neznanka. Nekdanji dirigent skupine Herman Antonič se je na začetku prireditve pošalil, da je dež že enkrat v preteklih letih »krstil« praznik zbora in tudi tokrat se je neprijazna tradicija nadaljevala, čeprav so tako izvajalci kot publika vztrajno kljubovali kratkotrajnemu, rahlemu dežju ravno sredi programa.

Vsebin je bilo veliko, pod režijskim vodstvom Marije Brecelj pa je vse izgledalo bogato, vendar nikoli oteženo. Bolj kot slovesnost je polnoštevilno občinstvo na grajskem dvorišču doživelo iskrenost občutenega praznovanja, ki jo je poudarilo tudi prisrčno in prijetno neformalno povezovanje Lare Komar s sodelovanjem Sare Komar.