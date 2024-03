Na domu skrival 1,2 kilograma hašiša

Karabinjerji iz Naselja sv. Sergija so aretirali 57-letnega italijanskega državljana zaradi posesti mamil z namenom razpečevanja. Po večmesečnem nadzorovanju območij Valmaure, Naselja sv. Sergija in Melare, so z opazovanji in zasledovanji ter na podlagi prejetih obvestil prišli na sled sumljivemu moškemu. Na podlagi odredbe pristojnih sodnih oblasti so preiskali njegovo stanovanje in odkrili 1,2 kilograma hašiša ter 9.000 evrov gotovine, za katere so posumili, da gre za izkupiček razpečevanja. V stanovanju so tudi našli več manjših tehtnic in druge pripomočke, ki jih je uporabljal za pakiranje droge. Karabinjerji so ga aretirali in ga odvedli v hišni pripor, mamilo pa so zasegli.