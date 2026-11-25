V Drevoredu 20. septembra so v preteklih dneh že postavili šotore oziroma postojanke, ki bodo od sobote pa vse do 6. decembra gostile priljubljeni Miklavžev sejem. Tako odprtje kot zaključek prireditve bo spremljala godba na pihala. Od Trga Bonifacio do križišča z Ulico Rossetti bodo vsak dan med 9. in 21. uro sejmarji v 81 hišicah vabili mimoidoče na ogled in na nakup. V glavnem bodo prodajali raznorazne izdelke - oblačila, nogavice, šale, kape in rokavice, dišave in mila, okraske in opremo, pa seveda hrano z vseh koncev italijanskega škornja. Tri hišice pa bodo namenjene strežbi hrane in pijače, je danes povedala tržaška podžupanja in odbornica za gospodarsko politiko Serena Tonel. »Miklavžev sejem je tradicionalno zelo priljubljen dogodek, ki s seboj prinaša pričakovanja in spomine tistih, ki ga doživljajo že od otroštva in bi si želeli, da bi se na njem vsako leto ponovila ista čudežna atmosfera,« je dejala.

Vsak dan bo poskrbljeno za animacijo za otroke med 10.30 in 12. uro ter med 15 in 19. uro. 5. in 6. decembra bo poskrbljeno tudi za obrazno poslikavo za otroke. Tonel je opozorila, da bo na obisk prišel tudi bradati sv. Miklavž, ki bo pričakal otroke in njihove starše v posebni hišici, kjer se bo mogoče z njim fotografirati in poklepetati.

Podžupanja je spomnila, da lahko krajani ob zaključku sejma vložijo prošnjo za povračilo stroškov, ki jih bodo imeli za parkiranje vozila nekoliko dlje kot običajno (do največ 80 evrov). V preteklosti so bile stojnice posejane po Ulici Mazzini in sosednjih ulicah Santa Caterina ter San Lazzaro. Leta 1923 so sejem prestavili v Drevored 20. septembra: od takrat se ta široka avenija v prvih dneh decembra spremeni v veselo razstavo igrač, balončkov, morja sladkarij in sladkorne pene, pa tudi - tu pa tam - koristnih daril za skorajšnje praznike.