Dom ni za vse enako varen. Za velik del svetovne populacije je pravzaprav zavetje domačih sten najbolj nevaren kraj. Trditev o domači nevarnosti pa sloni tudi na podatkih Urada ZN za droge in kriminal (UNODC) in organizacija UN Women, ki kažejo, da so partnerji ali družinski člani lani po svetu ubili 47.000 žensk.Od skupno 78.000 femicidov v letu 2025 jih je partner ali bližnji sorodnik žrtve zagrešil 60 odstotkov – to znese povprečno pet žensk na uro ali 129 na dan. Skupno število smrtnih žrtev med ženskami je sicer nižje kot leta 2024, ko je bilo ubitih 83.000, vseeno pa ostaja vrtoglavo visoko.Če se je stopnja vseh umorov na svetovni ravni znižala, se stopnja femicidov – pobijanje žensk in deklet zaradi njihovega spola – znižuje počasneje. V Evropi se je med letoma 2010 in 2025 stopnja umorov znižala za 43 %, stopnja femicidov pa za 28 %.

Ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami so številne organizacije opozorile, da je ta vrsta nasilja eden od ključnih mehanizmov za podrejeni položaj žensk. Več raziskav potrjuje, da se med dečki in mladimi moškimi dogaja premik »nazaj v preteklost« oz. k stališčem, ki so bila v preteklosti norma. Rezultati mednarodne raziskave, ki jo je v več državah letos izvedel King’s College London pri dečkih in mlajših moških med 14 in 29 letom, kažejo, da jih skoraj tretjina meni, da bi ženska morala vedno ubogati svojega moža. Skoraj četrtina jih meni, da ženska ne sme biti preveč neodvisna ali samozadostna.

Podobno je pokazala raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja(ICCS), ki jo v Sloveniji opravlja Pedagoški inštitut, je poročala STA. Pred desetletjem se je s trditvijo, da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko, strinjali 15 % dečkov, starih 13 ali 14 let, leta 2022 pa se je delež podvojil (32 %). Raziskovalke Eve Bertok z inštituta za kriminologijo na ljubljanski pravni fakulteti premik k tradicionalnim vrednotam ne preseneča. »Tako rekoč vsakič po generaciji večje odprtosti in svobode sledi generacija, ki gre v drugo smer, v zapiranje. Da se tako obrnejo stališča glede žensk, pa je zaskrbljujoče,« je ocenila za STA.

Patriarhalni vzorci, kjer imajo glavno vlogo, oblast in vodilni položaj moški, predpisujejo življenje glede na spol. »Ženska naj skrbi za druge, se prilagaja in ohranja družino. Moški naj zasluži, obvladuje položaj in vedno zdrži. Za različne želje, sposobnosti in življenjske okoliščine ostane zelo malo prostora,« je pojasnila raziskovalka. »Ženskam lahko to omejuje samostojnost in možnosti odločanja. Moške pa lahko ujame v nenehno dokazovanje, da so dovolj uspešni, močni in neodvisni. Če potrebujejo pomoč, imajo občutek, da so odpovedali,« je navedla Eva Bertok.