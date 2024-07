Na dveh trgih prepovedali uporabo steklenic in pločevink

Tržaška občina se v nekaterih predelih mesta zagrizeno bori proti kriminalu in kaljenju javnega miru ter proti propadu mestnih četrti. V ta namen bodo od 1. avgusta do 14. septembra prepovedali uporabo steklenic in pločevink za uživanje pijač blizu lokalov na območju med trgoma Garibaldi in Perugino od 22. ure dalje. Na istem območju bodo naslednji mesec in pol lokali lahko odprti najkasneje do 23.30.

Odločitev je padla potem, ko so se na tem predelu večkrat pojavili primeri nasilja in kaljenja nočnega miru v neposredni bližini barov in trgovin. Iz steklenic in pločevink bodo sicer do zaprtja lahko pijače uživali obiskovalci lokalov, ki bodo sedeli pri mizah tudi v dehorsih ali bodo svoje komolce položili na zunanje police lokalov.

Kdor se novih urnikov zaprtja ne bo držal, bo kaznovan z globo v višini od 500 do 3.000 evrov, kdor pa bo daleč od lokala pil iz steklenic in pločevink od 50 do 300 evrov.