Na Furlanski cesti poškodovan motorist

Furlanska cesta je bila okrog 18.45 prizorišče prometne nesreče, v kateri se je poškodoval voznik večjega motornega kolesa. Ta je vozil iz Trsta proti Kontovelu, ko pa se je v bližini Ulice Braidotti znašel pred mestnim avtobusom, ki je peljal v drugo smer, je izgubil nadzor nad motorjem in padel na tla. Kakih 20 do 30 metrov je drsel po asfaltu in zadel avtobus, pri tem se je poškodoval. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, na kraju so bili lokalni policisti in gasilci. Furlanska cesta je zaradi nesreče trenutno zaprta za promet.