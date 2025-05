Na Furlanski cesti umrl mlad motorist

Na Furlanski cesti v Trstu se je danes ponoči, približno ob 1. uri, zgodila smrtna prometna nesreča. Življenje je izgubil šele dvajset let star motorist Matteo Millo. Mladenič je igral nogomet pri Športnem društvu Vesna v Križu.

Mlad motorist je pod Kontovelom čelno trčil v avtomobil, fiat panda. Motor triumph naj bi vozil iz mesta proti Krasu, medtem ko je drugi voznik prihajal iz druge smeri. Zaradi trka je padel na tla in se tako hudo poškodoval, da zanj bi bilo več pomoči. Drugi motorist, ki je vozil na drugem motorju, se menda ni huje poškodoval. Hujšim poškodbam naj bi se izognil tudi voznik avtomobila.

Vzrok nesreče in točen potek dogodkov še preiskujejo. Na prizorišču nesreče so bili lokalni gasilci, reševalci službe 118 in lokalni policisti.