Na hitri cesti je danes zjutraj na območju občine Dolina padel in se poškodoval motorist. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili zdravstveno oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in policisti.