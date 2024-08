Na hitri cesti sta v smeri Trsta pred škedenjskim predorom trčila tovornjaka. Kaže, da je eden od dveh udeleženih tovornjakov z uvozne rampe pri Valmauri zavijal na hitro cesto, pri čemer je izsilil prednost in je prišlo do trčenja. Po prvih podatkih se ni v nesreči nihče poškodoval, nastala je le gmotna škoda. Na kraju so lokalni policisti, ki urejujejo promet in preiskujejo vzroke nesreče. Uvozno rampo pred škedenjskim predorom so zaprli.