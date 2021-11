Na intenzivni negi ozdravili štiriletno deklico, okuženo s covidom

Zdravstveno stanje štiriletne deklice iz Furlanije - Julijske krajine se je konec oktobra po okužbi z novim koronavirusom močno poslabšalo in so jo morali zdraviti na oddelku za intenzivno nego tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Po navedbah deželnega televizijskega dnevnika RAI je deklica, katere starša sta cepljena, zdaj doma in se počuti mnogo bolje, soočila pa se je z resnimi komplikacijami, hudo bilateralno pljučnico, tipično za covid-19. Morali so jo intubirati. To je za otroka, ki nima pridruženih bolezni, dokaj redko, a se včasih dogaja, pravijo v Burlu, kjer poudarjajo, da bi bilo primerno cepiti proti covidu tudi otroke, še zlasti tiste šibkega zdravja.