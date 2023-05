Na avtocestnem priključku se je na izvozu pri Trebčah v smeri Benetk okrog 14.30 prevrnil avtomobil fiat panda. Voznik se je uspel sam izvleči iz razbitin, so povedali gasilci, ki so okrog 14.40 prispeli na kraj nesreče. Na kraju so bili tudi reševalci službe 118, ki so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ga nato iz previdnostnih razlogov prepeljali v katinarsko bolnišnico. Izvoz za Trebče so zaprli za promet. Prisotno je bilo tudi osebje družbe ANAS.