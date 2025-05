Na Kohišču je bilo tudi letos lepo

Sivi oblaki so nekaj ljudi odvrnili, a na Kohišču je bilo vseeno lepo. Enajsta izvedba priljubljenega zgodovinsko-pokuševalskega pohoda na Kohišče se je dogajala včeraj, tokrat je trasa udeležence prvič popeljala po strmem vzponu do vrha Grmade. Udeležencev je bilo približno 700, organizatorji - Kmetija Kohišče družine Pahor in Smučarski klub Devin, s podporo drugih lokalnih društev in pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina - sicer še ne razpolagajo z dokončnimi podatki. Udeležencev je bilo vsekakor za nekaj sto manj od lanskih tisočih.

Štartne točke so bile, kot po navadi, štiri - pri Cerovljah, Medjevasi, Devinu in Brestovici. Vse poti so se združile pred prvo degustacijsko točko v goščavi med Devinom in Cerovljami. Pokuševalskih postojank je bilo skupno štiri, najbolj cenjena je bila nedvomno druga, tik pod vrhom Grmade. Tam je pohodnike po najbolj napornem delu trase pričakalo hladno kraško pivo, s suhomesnatimi izdelki za spremljavo. Seveda je tudi pogled naredil svoje, saj nudi 323 metrov visok vrh nedaleč od meje med Slovenijo in Italijo enkraten razgled na severni Jadran, Kras in furlansko nižino.