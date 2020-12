Na Kontovelu sanirajo usad

Med neurjem, ki je v preteklem tednu povzročil precejšnjo škodo po celi Furlaniji - Julijski krajini, je na glavni cesti na Kontovelu oz. na Frnedu popustil del opornega zidu. Nastal je usad, ki je dosegel polovico cestišča, večji kamni pa so se zakotalili po pobočju navzdol proti hišam.

Kritična točka kontovelske ceste je dobro znana in to ne samo prebivalcem. Tržaška občinska uprava je namreč že pred časom zavarovala območje, ki pa mu je obilni dež zadal zadnji udarec. Sanaciji se občina tokrat ni morala izogniti: tržaški župan Roberto Dipiazza si je takoj ogledal usad in ugotovil, da je ukrep nujen. Včeraj so tako začeli oz. nadaljevali z deli.

Omenjen cestni odsek je sicer prav zaradi del že več časa zožen in promet, ki poteka izmenično enosmerno, urejata semaforja. »Že lani se je ob obilnem dežju pojavil podoben problem. Takrat smo se pogovorili z občinsko odbornico za infrastrukturna dela Eliso Lodi, ki je zagotovila, da so območje primerno zavarovali,« je pojasnila predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze. »Ukrep je bil nujen in svetniki smo stopili v stik s tržaško občino. Promet poteka izmenično enosmerno že eno leto, kar pomeni, da dela niso bila dokončna. Upamo, da bodo tokrat zaključili, kar so začeli, saj sta odbornica Lodi in župan Dipiazza tudi sama ugotovila, da so popravila urgentna,« je še povedala predsednica in dodala, da je usad tudi posledica hidrogeoloških značilnosti območja.