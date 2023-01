Na Kraškem pustu letos štirje vozovi in dvanajst skupin

Kdor je, je! V torek je ob polnoči zapadel rok za potrditev udeležbe na letošnjem, 54. Kraškem pustu. Kdo bo torej v soboto, 18. februarja, zganjal norčije po openskih ulicah? S pustnimi vozovi bodo sodelovali Medjavas - Štivan, Doberdob, Opčine in Pustna skupina Šempolaj. Veliko več bo v primerjavi pustnih skupin, kar dvanajst, in sicer Poljane, Vikinghi iz Trsta, Mati pel carneval iz Tržiča, Bazovica, Valmaura, Luna Puhna s Padrič oz. Gropade, Pustarji iz Brega, socialna zadruga Trieste Integrazione Anffas, Cerovlje, Prosek - Kontovel, Križ in Ferlugi - Piščanci.

Letošnji Kraški pust bo torej pust skupin. Po dvoletnem mrku zaradi epidemioloških razmer se je večina odločila za nekoliko manjši »napor«, čeprav je zahtevno tudi nastopanje kot skupina. Kaj bodo udeleženci ponudili občinstvu, ki se bo zgrnilo na Opčine, bo znano šele kak teden pred sprevodom, ko bo v Šempolaju, ki je nazadnje odnesel pustno zmago, predstavitvena tiskovna konferenca. Takrat bodo izžrebali tudi startno listo pustnih vozov in skupin. Informacije bodo sproti objavljene tudi na spletni strani www.kraskipust.org.

VOZOVI:

Medjavas - Štivan

Doberdob

Opčine

Pustna skupina Šempolaj

SKUPINE:

Poljane

Vikinghi iz Trsta

Mati pel carneval iz Tržiča

Bazovica

Valmaura

Luna Puhna Padriče/Gropada

Pustarji iz Brega

Socialna zadruga Trieste Integrazione Anffas

Cerovlje

Prosek - Kontovel

Križ

Ferlugi - Piščanci