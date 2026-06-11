Na Krasu snujejo kolesarsko destinacijo

Pet zgodb za odkrivanje Krasa in njegovih lepot, tokrat s kolesom. Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras v okviru Interreg projekta Cyclepromotion za spodbujanje trajnostnega kolesarskega turizma na slovensko-italijanskem čezmejnem območju načrtuje uresničitev nove in popolne turistične ponudbe za kolesarje skozi pet tematskih doživetij na trasah, ki gredo od koprske in tržaške obale mimo kraških vasi vse do goriških koncev.

Destinacija pa se začne kot skupna zgodba in šele nato postane pot, menijo pri LAS Kras, zato so svoje načrte v sredo najprej predstavili krajevnim nastanitvenim obratom, gostincem, vinarjem, pa tudi občinam in drugim, ki bi jih vključili v nastajajočo mrežo kolesarjem prijaznih ponudnikov. Srečanje Potujoči Tourism Matching je potekalo v okviru Interreg projekta Cyclepromotion v prostorih centra za dobro počutje Avalon pri Briščikih, kjer so udeleženci simbolično pristavili svoj podpis k zemljevidu čezmejne kolesarske mreže Kras-Carso.

Na zemljevidu je začrtanih pet kolesarskih doživetij, ki dopolnjujejo krožno čezmejno Pot kamna in burje: Kamnite pokrajine (Opčine, Nabrežina, Zgonik), Naselja in podeželske tradicije (Tabor), Dolina Glinščice ter Kras, dežela belih konj (Bazovica, Lipica, Dolina Glinščice), Mesta ob morju (Trst, Koper) in Oblika vode (Gorica, Nova Gorica). Da bi ustvarili turistično ponudbo, ki bi kolesarjem omogočala, da se zadržujejo več dni na čezmejnem ozemlju, načrtujejo pri LAS Kras krepitev infrastrukture in logistike, povezave med mestom in podeželjem ter med Italijo in Slovenijo, izboljšanje storitev ter sodelovanje med javnimi institucijami in zasebniki. Evidentirali so že 500 deležnikov in jih od teh prvotno izbrali 173. 45 jih je že sodelovalo na prvem dogodku Tourism Matching. Čez poletje bodo nadgradili kolesarske poti, jeseni jih bodo testirali, v letu 2027 pa načrtujejo oblikovanje doživetij in zagon skupne turistične ponudbe.