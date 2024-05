Na Križ vendarle niso pozabili

Jesensko plimovanje z nevihtami je močno poškodovalo tudi kriško obalo, od portiča na Mulu do Šonika in plaže v Brojnici. Medtem ko je to območje v glavnem očistila družina Tretjak-Paulina, lastnica gostilne Bellariva, so preostali del obalnega pasu do pred kratkim prekrivale naplavine, v glavnem les, ki je med drugim popolnoma zasul stari »škver« na Mulu in bližnjo plažo v smer Grljana.

Opomini in tudi protesti lastnikov čolnov in rednih obiskovalcev portiča, med katerimi je veliko Križank in Križanov, so pri pristojnih končno naleteli na posluh. Tržaška občinska uprava je tako počistila večji del »škvera« in plaže, tako da vreče z odpadki sedaj čakajo na odvoz, ki je možen le po morju. Nekaj večjih vreč je tudi ob tamkajšnji »špini«. Občina je tudi počistila stopnice, ki z Obalne ceste vodijo do portiča, za kar so v prejšnjih letih skrbeli obiskovalci Mula oziroma zastopniki tamkajšnjih društev.

Odprto ostaja vprašanje Šonika, ki nima priveza za čolne in je od tam torej zelo težko odvažati odpadke. Vrh vsega je betonsko stopnišče, ki vodi do te malo poznane skalnate plaže pd Križem, v zelo slabem stanju in nujno kliče na obnovo.