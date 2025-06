Na Krmenki bo do ponedeljka dišalo po žaru

Na Krmenki bo še danes, jutri in v ponedeljek dišalo po jedeh z žara. Kulturno društvo Fran Venturini namreč vabi na tradicionalno šagro. Praznik je že včeraj privabil lepo število ljudi, na oglju so se bohotila rebrca in druge mesne specialitete, ki so jih pekli požrtvovalni prostovoljci, člani in prijatelji SKD Venturini. K uspehu dogodka so pripomogli tudi najmlajši, ki so pridno poprijeli za delo.

Na šagri bo obiskovalce danes (v soboto) zvečer zabaval ansambel Nebojsega, jutri pa se bo publika vrtela ob ritmih Rujnih muzikantov. Praznovanje pa bo v ponedeljek sklenil nastop pevke Keire.