Na ladji odkrili hude varnostne pomanjkljivosti

Nadzorniki luške kapitanije iz Trsta so zaradi večjih kršitev pomorske varnosti prepovedali izplutje tovorne ladje, registrirane na Marshallovih otokih, ki je zasidrana v Tržaškem zalivu. Med včerajšnjo preiskavo na ladji, ki je trajala več kot deset ur, so pripadniki obalne straže ugotovili osem hudih kršitev mednarodnih predpisov o zaščiti človeških življenj na morju, varnosti plovbe in zaščiti morskega okolja. Glavnina jih je bilo v zvezi s prisotnostjo protipožarnih sredstev in s pomanjkljivim obvladovanjem nujnih postopkov v sili s strani posadke. Ladja bo lahko izplula šele tedaj, ko bodo vse odkrite pomanjkljivosti urejene.