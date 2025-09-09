Na letošnji Dragi kriza Zahoda, demokracija in strpni dialog

Kriza Zahoda, demokracija in strpni dialog bodo izhodišča letošnjih jubilejnih srečanj Draga, ki bodo pod velikim šotorom v parku Finžgarjevega doma potekala od petka do nedelje. Razprav, ki so namenjene refleksiji o sodobni družini in vlogi posameznika v njej, se bodo tudi na letošnji 60. izdaji udeležili strokovnjaki različnih profilov. Ob jubileju bodo predstavili tudi zbornik Poslanstvo Drage, častna gosta nedeljskega programa pa bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Podrobnosti letošnje Drage so včeraj predstavili še v Trstu. Na sedežu DSI je njegov predsednik Martin Brecelj uvodoma dejal, da bo tematsko izhodišče študijskih dnevov kriza Zahoda, ki se šibi in deli. »Draga se je vedno zavzemala za demokracijo in je, kot znano, celo nekaj prispevala k demokratizaciji Slovenije,« je dejal Brecelj in dodal, da je dialog glavni temelj mirnega sobivanja.

V nadaljevanju je sledila predstavitev bogatega programa.

Celoten spored tukaj.