Na Luni moramo gojiti rastline

Ste vedeli, da hrana, ki je namenjena astronavtom v vesolju, ne sme vsebovati veliko soli, saj ta zavira rast kosti, prav tako so drobljive stvari strogo prepovedane? Majhni delci najbrž plavajo skozi vesoljsko postajo in lahko povzročijo okvaro strojev na vesoljskem plovilu. O hrani v vesolju bo danes ob 12. uri predaval Franco Malerba, prvi Italijan, ki je poletel v vesolje. Na dogodku Mondofuturo, ki je spremljevalni del festivala fantastičnega filma Triesse Science + Fiction, bo predstavil svojo knjigo Il cibo nello spazio (Hrana v vesolju). Beseda bo tekla o vakuumsko pakirani hrani, katere sestavine je treba najprej liofilizirati, torej popolnoma izsušiti zmrznjeno živilo v vakuumu pri zmerni temperaturi, in nato pred zaužitjem rehidrirati. 76-letni astronavt bo spregovoril tudi o novih izzivih in o gojenju sveže rastlinske hrane zunaj zemeljske atmosfere. Še pred prihodom v Trst smo z astronavtom poklepetali o vesoljski hrani, njegovi vesoljski misiji z vesoljsko ladjo Atlantis leta 1992, vrnitvi človeka na Luno in o znanstvenofantastičnih filmih.

Kako se je skozi čas spreminjala prehrana v vesolju?

Danes je hrana na vesoljskih ladjah zelo podobna zemeljski, za razliko od tiste, ki je bila na začetku, ko so bile neokusne testenine iztisnjene iz tub. Med misijo Gemini, ki je bila izstreljena leta 1965, je hrana v vesolju postala nekoliko bolj okusna. Skozi čas so cevke, preko katerih so hrano prenašali v usta, zamenjali z žlicami. Danes preučevalci vesolja izbirajo med desetinami različnih vrst hrane. Jedilnik sestavijo nutricionisti, ki so pozorni na to, da hrana vsebuje dovolj hranilnih snovi.

Ima hrana v vesolju enak okus?

Ne, v breztežnostnem stanju vonj po hrani nos ne zazna tako dobro.

Če se bodo v prihodnosti vesoljske misije znatno razširile, bodo astronavti potrebovali tudi več hrane na krovu, kajne?

Tako je. Vesoljsko plovilo bi na primer potrebovalo dve leti, da bi prispelo na Mars in nazaj. Zato bi posadka potrebovala hrano, katere rok uporabnosti je od tri do pet let. Poleg tega bodo astronavti morali postati bolj avtonomni, hrano bodo morali gojiti sami. V ta namen NASA (Ameriška vesoljska agencija; op. a.) načrtuje gojenje sadja in zelenjave na vesoljskih farmah - v temperaturno nadzorovanih rastlinjakih z umetno razsvetljavo.

Kdaj se bo človek vrnil na Luno?

Ameriška vesoljska agencija je sprva predvidela, da se bo človek na Luno vrnil leta 2024, zdaj je bolj verjetno, da se bo to zgodilo leta 2025.