Na maturi je uživala

Treba je vedno upati, nikoli pa se vdati. S temi korajžnimi besedami se je Katja Angerame, dijakinja Liceja Franceta Prešerna na smeri uporabnih znanosti, ki prihaja iz nabrežinskega brega, predstavila profesorjem na maturi. Na izpitu, ki ga je opravila z odliko, je predstavila svoj pisni izdelek z naslovom Sodobna znanost in upanje v bodočnost. Osredotočila se je tudi na pandemijo in predstavila poseben zorni kot virološke situacije: z velikim optimizmom je pripomnila, kako je covid-19 družbi prinesel celo nekaj dobrega.

»Naslov elaborata delno izvira iz stavka ameriške esejistke Rebecce Solnit, ki tudi pravi, da bodočnost predstavljajo naša dejanja,« je povedala Katja. Pozitivne posledice pandemije, ki jih je maturantka v njem izpostavila, zadevajo družbeno in znanstveno napredovanje. »Znanstveniki so napredovali z RNA cepivi (na podlagi t.i. ribonukleinske kisline, ki prenaša genetske informacije, op.p.) in v bodočnosti bodo lahko tovrstne terapije uporabljali za zdravljenje onkoloških in nevrodegenerativnih bolezni,« je razložila. Poleg tega je Katja izpostavila dejstvo, da se je za čas covida-19 veliko žensk uveljavilo ravno v znanosti. »Na primer pri ustvarjanju cepiv Moderna in Pfizer.«

Katja bo svoj študij najverjetneje nadaljevala v Trstu. Odločila se je za pravo. »Čeprav sem do tretjega razreda višje šole bila prepričana, da bom šla študirat medicino, saj imam tudi oba starša zdravnika,« nam je pripovedovala. Zanimajo jo tudi jeziki: poleg angleščine se je pred kratkim odločila še za tečaj francoščine. Obenem ne zanemarja športne aktivnosti in že deset let igra golf na Padričah.

Dijakinja z veliko voljo do dela in upanja v bodočnost je z rezultati, ki jih je dosegla na zaključnem izpitu, zelo zadovoljna. »Na maturi sem skoraj uživala. Poleg tega mi je uspelo, da sem se pripravila dobro in brez prevelikega stresa. Zadovoljna sem tudi, ker smo bili zadnje mesece zopet skupaj na šoli, kljub temu, da nas je ta pandemija precej presunila.«