Na Melari težavam ni videti konca

Težavam na Melari ni videti konca, betonski stanovanjski kompleks je močno dotrajan, veliko je smeti in druge umazanije ter vandaliziranih površin in pokvarjenih ključavnic na vratih, zaradi česar se stanovalci bojijo za svojo varnost. Vodstvo družbe za neprofitna stanovanja Ater se menda ne odziva na povabila na srečanje s stanovalci, za nameček pa bodo čez mesec dni na Melari ostali še brez družinskega zdravnika: v glavnem starejše stanovalce skrbi, kam se bodo lahko obrnili po zdravniško pomoč.

Petkovega srečanja stanovalcev v tamkajšnjem krožku Auser, na katera po navadi ne vabijo novinarjev, so se udeležili tržaški občinski svetnik Demokratske stranke Luca Salvati ter sindakalista Renato Kneipp (Sunia) in Stefano Borini Spi Cgil. »Tokrat smo sklenili prirediti javno srečanje, opozoriti želimo, da se vodstvo družbe Ater s predsednikom Danielejem Mosettijem še nikoli ni udeležilo sestanka s stanovalci,« je opozoril Salvati, ki je za prejšnja vodstva družbe pred letom 2024 dejal, da so se redno soočala s prebivalci neprofitnih stanovanj v tržaškem predmestju.

Kot sta pojasnila Kneipp in Borini, pestijo uporabnike neprofitnih stanovanj številne težave. Prvo na vrsti je kronično pomanjkanje razpoložljivih nepremičnin, glede na povpraševanje (nazadnje je bilo v čakalni vrsti 3000 ljudi) je vseljivih stanovanj premalo. Ater obenem ne vlaga zadostnih sredstev za vzdrževanje nekaterih močno dotrajanih stanovanj, težave so tudi v (pre)nizkem financiranju. Družba glavnino prihodkov prejema od Dežele Furlanije - Julijske krajine. Težava je tudi v tem, da družba stanovanjske bloke raje obnavlja v kosu in ne popravlja le posameznih stanovanj, ki torej ostanejo prazna. Tudi če kak najemnik zapusti stanovanje, Ater potrebuje veliko časa, da nepremičnino popravi in uredi in vanjo vseli naslednjega najemnika.

Prebivalci Melare pa so se pritoževali, da številni vozniki avtomobile puščajo v blokovskih garažah, pa čeprav zanje ne plačujejo. Do parkirnih mest je namreč mogoče pripeljati mimo zapornic. Tu in v drugih kompleksih neprofitnih stanovanj, v Ulici Valmaura in na Judovcu (Altura), je tudi veliko zapuščenih in uničenih vozil. Da bi opozorili na vse te težave, stanovalci ne izključlujejo možnosti protesta pred sedežem Aterja na Senenem trgu.