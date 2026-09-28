Klement Jug se je vrnil v Solkan

Nedaleč od rojstne hiše Klementa Juga so v petek v Vili Bartolomei odprli razstavo o življenju in delu solkanskega alpinista, misleca in pisca. Razstavo Ljubezen in hrepenenje po večnosti: osebnost Klementa Juga je za Goriški muzej pripravil zgodovinar dr. Marko Klavora, ki se z Jugom raziskovalno ukvarja že od študija. Odprtja se je udeležilo veliko obiskovalcev.

Razstava želi poleg alpinističnih dosežkov in prezgodnje smrti približati Jugovo etično, načelno in tragično osebnost. Razdeljena je na tri dele: prvi sledi njegovi življenjski poti, drugi ga predstavi skozi pisma izvoljenki Milki Urbančič, tretji, naslovljen Klement po Klementu, pa prinaša zapise piscev, raziskovalcev in alpinistov o njem.

Jug se je rodil leta 1898 v Solkanu. Po prvi svetovni vojni je na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani študiral naravoslovje in filozofijo ter napisal doktorsko disertacijo, ki se ni ohranila. Prijateljeval je z Zorkom Jelinčičem in poznal tržaškega pisatelja Vladimirja Bartola. Julija 1924 se je razšel z Milko Urbančič, mesec pozneje pa je umrl v Triglavski severni steni. Vprašanje, ali je šlo za nesrečo ali samomor, ostaja odprto.

Razstava bo na ogled eno leto, brezplačno vsako soboto med 15. in 19. uro, ob predhodni najavi tudi druge dni. Prihodnje leto naj bi izšla obsežna monografija o Jugu.