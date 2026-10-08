Na nabrežju je zaživelo Naselje Barcolana

Zastavice plapolajo, stojnice se polnijo, iz zvočnikov odmeva glasba, ob nabrežju diši po hrani, na morju pa se zbirajo jadrnice. Trst je začel odštevati dneve do najmnožičnejše regate na svetu in mesto je že zajel njen utrip. Od Velikega trga do Ponteroša, od nabrežja, kjer so do nedelje zaprli gradbišče ob luški kapitaniji, tako da obiskovalci do festivalskega prizorišča dostopali direktno, do Terezijanske četrti se vse bolj zdi, da je letošnja regata že tu. Včeraj je zaživelo tudi na nabrežju in na Ponterošu, v Kavani pa so oder, namenjen glasbenim nastopom, že obdali z zastavicami, ki spominjajo na slikovite ribiške vasice v Bretanji. Med prvimi glasbeniki, ki so nastopili na tem odru, so bile včeraj članice tria Missmas, danes pa ga bodo zasedli dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta (ob 16. uri)

Ob odprtju naselja le vreme ni povsem sodelovalo. Dež je ponagajal že dopoldne, ko so razstavljavci urejali še zadnje malenkosti. Toda vsakič, ko je ponehalo, se je življenje vrnilo na ulice in nabrežje. Tu in na Ponterošu je letos približno 200 razstavljavcev. Stojnice in sodobni kontejnerji se vrstijo drug ob drugem, obiskovalci pa lahko izbirajo med številnimi ponudbami. Za tiste, ki jih poleg jadrnic zanimata hrana in pijača, je izbire več kot dovolj. Ob luški kapitaniji je letos zaradi prostorske omejitve nekoliko manjša ponudba ameriške hrane, kjer bodo na svoj račun prišli zlasti ljubitelji burgerjev. Za lačne je poskrbljeno tudi ob pomolu Audace, medtem ko se ljubitelji priljubljenega Aperol Spritza lahko ustavijo tako ob kanalu kot ob Pomorski postaji. Tam je svoje mesto dobil tudi poseben Aperol Spritz truck. Med stojnicami so tudi predstavitve različnih pokroviteljev, v oko padeta tudi kontejnerska kompleksa glavnih dveh jadrnic, ki se bosta tudi letos potegovali za Jesenski pokal.

Svojo ponudbo predstavlja tudi Slovenija, ki pod znamko I feel Slovenia ponuja turistične destinacije. Med pomembnimi udeleženci letošnjega dogajanja je tudi SDGZ, ki letos obeležuje 80 let delovanja. Prisotnost te organizacije na Barcolani kaže, kako zelo je ta dogodek presegel športne okvire. Ker ob SDGZ stoji stojnica ZSŠDI, so letos sklenili, da prostore odprejo skupaj. Športno-gospodarska zdravljica, ki jo bo popestril DJ Boškin, bo na sporedu danes ob 18.30. Ta dogodek kaže na posebnost Barcolane - na enem mestu se srečujejo šport, gospodarstvo, podjetništvo in slovenska skupnost.

Novost letošnje Barcolane je tudi Terezijanska četrt. Vnjenem srcu, na Ponterošu, so včeraj uredili še zadnje stojnice z raznoliko ponudbo, na gladini morja v kanalu pa so postavili tudi plavajoči oder. Na njem bo danes nastopil godalni kvartet Il New Era Quartet (ob 19.15). Poseben čar letošnje izdaje je prav v tem, da dogajanje ni omejeno na eno samo prizorišče ali en sam koncert. Barcolana je povsod. Koncertov pa bo več kot 40.