Na nabrežju kradel v avtodomu in poškodoval lastnico

Karabinjerji so v minulih dneh posredovali na območju nekdanjega termalnega bazena Acquamarina, kjer je moški vdrl v avtodom, ki je bil parkiran v tamkajšnjem parkirišču. Sprožil se je protivlomni alarm. Lastnika, avstrijski par, sta se hipoma vrnila v vozilo in zasačila moškega še pri delu. Ustavila sta ga in ga prijela, prišlo je do prerivanja, pri čemer je ženski poškodoval roko in pobegnil. Karabinjerji so jo najprej oskrbeli, nato so se pognali v lov za nepridipravom. Izsledili so ga in ga ustavili v bližnji Ulici Giulio Cesare. Ugotovili so, da gre za 52-letnega romunskega državljana, ki so ga aretirali in skladno z navodili državnega tožilstva prepeljali v tržaški zapor. Trenutno dogodek preiskujejo in ugotavljajo izvor drugih ukradenih predmetov, ki so jih našli pri aretirancu.