Na natečaju ITS deset finalistov iz petih držav

Nove razstave, še več mode, povezovanja, več mednarodnosti. Vse to v prihodnjih tednih prinaša Fundacija ITS, ki je ustanovila modni natečaj ITS Contest in muzej mode ITS Arcademy. V njem bodo prihodnji četrtek za javnost odprli dve razstavi: na razstavi Borderless bodo predstavili kreacije desetih finalistov letošnjega natečaja, ki so jih izbrali v teh dneh, razstava Fashionlands - Clothes Beyond Borders pa bo na enem mestu zbrala 23 kreacij iz stalne muzejske zbirke. Konec aprila se bo ITS predstavil tudi na svetovni razstavi EXPO v japonski Osaki. V italijanskem paviljonu bodo med tednom, ki bo posvečen Furlaniji - Julijski krajini, priredili modno revijo, ki jo bo pripravila ustanoviteljica ITS-a Barbara Franchin.

Pester koledar dogodkov je Franchinova predstavila včeraj v konferenčni dvorani hotela Savoia Excelsior.

Deset finalistov, štirje prihajajo s Kitajske, dva iz Francije, dva iz Velike Britanije, po eden pa iz Belgije in Nemčije, je v četrtek pred mednarodno žirijo, v kateri je bila tudi ikona britanskega punka Dame Zandra Rhodes, predstavilo svoje kreacije. Posebno nagrado žirije so podelili Maximilianu Raynoru iz Velike Britanije. »Letošnji koncept modnega natečaja želi vsem finalistom ponuditi enake možnosti za poklicno rast. Ciljati na sodelovanje namesto na tekmovanje je bila odgovorna izbira, s katero želimo ovrednotiti potencial nove generacije oblikovalcev,« je povedala Barbara Franchin, ki je napovedala tudi odprtje dveh razstav v muzeju mode, ki hrani več kot 15 tisoč modnih eksponatov.

Na razstavi Borderless bodo obiskovalci lahko občudovali kreacije desetih letošnjih finalistov. Njihova dela bo lahko ocenjevala tudi publika, januarja prihodnje leto pa bodo zmagovalca s strani publike denarno nagradili. Razstavo Fashionlands - Clothes Beyond Borders pa bo kuriral avtoritativni modni zgodovinar Olivier Saillard. Ta tudi tokrat obljublja edinstveno izkušnjo, potopljeno v ustvarjalnost, odkrivanje projektov in zgodb najbolj vznemirljivih talentov zadnjih dvajsetih let.