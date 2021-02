Na nekdanjem sedežu prometne policije bodo aprila zabrneli stroji

Na območju nekdanje vojašnice prometne policije Emanuele Filiberto v Ul. Montorsino bodo aprila brneli stroli. Občina Trst je dela oddala podjetju ITI Impresa generale sra iz Modene. To je pometlo s konkurenco drugih sedemnajstih podjetnikov. Krajevni gradbeniki so ostali praznih rok, saj je tržaško podjetje CP costruzioni pristalo na drugo nehvaležno mesto. Vest naj bi uradno potrdili čez deset dni. Morebitni zasuki pa niso izključeni, saj imajo zdaj vsi prijavljeni na razpisu nekaj več kot mesec dni časa, da vložijo morebitni priziv.

Skoraj dvajset let dolgega čakanja je torej konec. Če smo še pred dobrim tednom dni pisali, da predstavlja 7000 kvadratnih metrov v samem središču Rojana simbol opuščenih krajev na obrobju Trsta, je sedaj le prišlo do premika. V Ul. Montorsino nameravajo urediti jasli za 60 malčkov, podzemno parkirišče in javno zeleno območje. Slednje bo gosto naseljenemu predelu z visokimi stanovanjskimi bloki zagotovilo svežega zraka. Projekt obnove območja sega daleč nazaj v čas, v leto 2002, ko je občina podpisala dogovor z italijansko vlado in Deželo FJK. Treba pa je bilo počakati, da se je prometna policija preselila v Ul. Mascagni pri Sv. Ani. Dotrajano rojansko vojašnico so začeli rušiti junija 2017. Za infrastrukturna dela bo treba po napovedih odšteti petnajst mesecev.