Na Novi cesti za Opčine in v Narodni ulici so nastajali zastoji

Burja, ki je ob 14. uri še pihala s sunki do okrog 80 km/h in je postopno nekoliko slabela, je na Tržaškem v prvih popoldanskih urah povzročila nekaj nevšečnosti v prometu. Na Novi cesti za Opčine oz. na Narodni ulici na Opčinah so zaradi posredovanja gasilcev, ki so odstranjevali veje in drevesa na cestišču, nastajali zastoji ter daljše kolone vozil v obe smeri. Lokalni policisti so morebiten obvoz po Ferlugih zaradi preobremenjenosti zaprli, zato so bili številni vozniki ustavljeni v kolonah.

Ulico Caboto so prav tako zaradi posredovanja gasilcev med Ulico Pigafetta in tovarno Italcementi zaprli za promet.