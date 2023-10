Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in lokalni policisti so malo pod 9.30 posredovali na Novi cesti za Opčine, kjer je v bližini križišča z Ulico Bidischini samostojno padel motorist, pri čemer naj bi si bil zlomil roko. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti, ki so tudi urejali promet. Nastali so manjši zastoji.