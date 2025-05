Na novinarskem festivalu Link bogat konec tedna

Jutri in v nedeljo se bo nadaljevala 11. izvedba novinarskega festivala Link Media Festival, ki poteka v šotoru na Velikem trgu, poimenovanem Link Arena, in v reprezentančnem salonu deželne palače, ki se nahaja lučaj od osrednjega prizorišča. Raznolik nabor dogodkov prireja založniška skupina NEM.

Sobotni program se bo ob 8.30 začel z dogodkom Link in B, kava in novice za dober začetek dneva, ki ga bodo oblikovali namestnik odgovornega za kulturo dnevnikov skupine NEM Fabrizio Brancoli, komik Stefano Dongetti in članica Fake News Festivala Margherita Scialino. Ob 10. uri bo vojne izkušnje v Link Areni opisal vojni dopisnik Luca Steinmann. Z njim se bo pogovarjala Raijeva novinarka Roberta Ammendola. Istočasno bo v reprezentančnem salonu deželne palače potekalo srečanje z naslovom Zaton srednje Evrope, predavali pa bodo Raijeva dopisnica v Berlinu Barbara Gruden, urednik avstrijskega časopisa Kleine Zeitung Wolfgang Fercher in profesor političnih ved na Univerzi v Trstu Mattia Zulianello. O mafiji bo med 11. in 11.45 v Link Areni govoril novinar in avtor knjige I diari del boss Lirio Abbate. Z njim se bo pogovarjala novinarka Luana de Francisco.

Pestro bo tudi popoldne, med bolj odmevnimi gosti pa bosta vsekakor Massimo Gaggi, kolumnist dnevnika Corriere della Sera, in Marco Varvello, Raijev dopisnik v Londonu. Njuni predavanji bosta potekali istočasno, in sicer med 17. in 17.45. Gaggi bo govoril v Link Areni, Varvello pa v deželni palači.

Zanimiv program se obeta tudi v nedeljo. Najbolj odmevno ime bo novinar Beppe Severgnini, ki bo govoril na temo, kako se postarati z ironijo. Za to srečanje, ki bo od 12. do 12.45, so vstopnice že pošle, njegovemu predavanju pa bo mogoče prisluhniti na daljavo. Celoten program novinarskega festivala in navodila za vpisovanje na dogodke, so objavljeni na spletni strani linkfestival.it.