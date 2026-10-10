Na obeh koncih Napoleonske poti stojnice slovenskih društev

Danes bodo na obeh koncih Napoleonske poti zaživele enogastronomske stojnice slovenskih športnih društev. Pri openskem Obelisku je že včeraj kljub neugodnemu vremenu začela delovati okrepčevalnica SK Brdina, na Vejni pa se bodo danes aktivirali še člani AŠD Mladina in SK Devin, ki s konzorcijem Skupaj na Opčinah prvič sodeluje.

Pri openskem Obelisku bo živahno že danes zjutraj, saj SK Brdina prireja drugo izvedbo suhega slaloma Obelix. Tekmovanje je namenjeno predvsem otrokom in njihovim staršem. Vpisovanje se bo začelo ob 9.30, start je predviden ob 10.30. Dogajanje pri stojnici se bo nadaljevalo tudi v popoldanskih in večernih urah, jutri pa bo ob 7. uri že zadišalo po kavi in svežih krofih, pa tudi po kuhanem pršutu, klobasah in golažu. Stojnica bo delovala do sončnega zahoda

Na Vejni pa bodo člani AŠD Mladina in SK Devin danes zjutraj opravili še zadnje priprave. Mladinina stojnica, kjer bodo člani kriškega društva ponujali meso na žaru, pivo in domače vino, bo odprta od 13. do 22. ure, stojnica Devina pa bo zaživela ob 12. uri. Obe stojnici na kontovelskem koncu Napoleonske poti bosta jutri prve obiskovalce sprejeli od 8. ure dalje. Ob lepem sončnem vremenu bo tudi letos kraške »terasa« nudila izjemen pogled na Barcolano.