Narodna in študijska knjižnica (NŠK) je Slovensko bibliografijo v Italiji (SBI) prenesla v digitalno okolje. Po več desetletjih izhajanja v tiskani obliki v Koledarju Goriške Mohorjeve družbe oz. v Trinkovem koledarju je tako celoten bibliografski popis slovenske knjižne in druge publicistične produkcije v Italiji dostopen prek spleta. Tako so včeraj sporočili iz NŠK, osrednje knjižnice Slovencev v Italiji, kjer se bibliografija tudi pripravlja.

Kot piše v sporočilu za javnost, bibliografija nastaja na podlagi gradiva, ki ga osebje NŠK skrbno zbira na celotnem območju od Milj do Trbiža, dodatno pa tudi drugod po svetu, kjerkoli zasledi publikacije, ki govorijo o Slovencih v Italiji, ali prevode del naših avtorjev. Zbrano gradivo nato bibliografsko obdela in ga fizično shrani v svoje arhive. Prav to je ena od posebnosti te bibliografije, da se vanjo vključuje samo gradivo, ki ga NŠK hrani.

Odkrili tudi spregledano

Knjižnica je začela sistematično spremljati in popisovati slovensko knjižno produkcijo že v prvih povojnih letih. Pozneje so bibliografski pregledi izhajali v Jadranskem koledarju, od leta 2013 pa v Koledarju Goriške Mohorjeve družbe. NŠK ureja dve bibliografiji: Slovensko bibliografijo v Italiji, ki zajema celotno zamejsko produkcijo, ter bolj specifično Slovensko bibliografijo Videmske pokrajine, ki popisuje dela videmske pokrajine.

Prehod v izključno digitalno okolje je omogočilo obsežno in strokovno zahtevno delo zaposlenih v NŠK, ki so med letoma 2022 in 2024 v skupni katalog slovenskih knjižnic COBISS vključili zajeten starejši fond knjižnice. V poletnih mesecih letošnjega leta pa so ponovno pregledali vse tiskane bibliografije, preverili in dopolnili podatke v COBISS-u z oznako SBI oz. SBI*B ter pregledali gradivo v knjižnici, pri čemer so odkrili tudi publikacije, ki so bile v prejšnjih desetletjih spregledane in zato niso bile zajete v tiskanih bibliografijah. To je še posebej pomembno za območje Benečije in videmske pokrajine, kjer se je redno in sistematično bibliografsko delo začelo šele v devetdesetih letih.

Živ vir informacij za vse

Nov sistem prinaša predvsem lažji dostop do podatkov in možnost njihovega sprotnega dopolnjevanja, poudarjajo pri NŠK. Medtem ko je bilo treba na tiskano bibliografijo čakati do naslednje letne izdaje, je mogoče v digitalno različico nove publikacije vključiti takoj po prejemu in bibliografski obdelavi. Zapise je mogoče tudi preverjati, popravljati in dopolnjevati. Prav tu se skriva ena ključnih prednosti digitalne bibliografije, kajti ta ni več statični popis, temveč živ in nenehno razvijajoč se vir informacij za vse, ki raziskujejo besedno ustvarjalnost naše skupnosti.

NŠK ob tem poziva avtorje, založnike, društva in druge izdajatelje, naj knjižnici posredujejo svoje publikacije. Tako bodo lahko prispevali k čim popolnejšemu popisu slovenske knjižne in založniške produkcije v Italiji.

Slovenska bibliografija v Italiji je drugače dostopna prek spletne strani NŠK v zavihku Slovenci v Italiji oz. na tej povezavi.