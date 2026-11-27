Digitalna instalacija Data Tunnel turško-ameriškega umetnika Refika Anadola bo v Bombijevem predoru v Gorici na ogled do 31. januarja 2027, mesec in pol dlje, kot je bilo sprva predvideno. Nasledil ga bo drug mednarodno uveljavljen ustvarjalec, čigar ime ostaja še skrivnost. Po koncu razstave bodo galerijo začasno zaprli zaradi prilagoditev in postavitve manjših instalacij, je napovedal župan Rodolfo Ziberna.

Kot je Primorski dnevnik že poročal, Dežela Furlanija - Julijska krajina v proračunu za leto 2027 predvideva dodaten milijon evrov za razširitev multimedijskih instalacij. Deželni odbornik Sebastiano Callari je povedal, da Dežela preučuje tudi možnost, da bi od goriške občine prevzela predor in ga sama upravljala.

Galerija je po grobih izračunih doslej stala okoli devet milijonov evrov. Znesek vključuje sanacijo predora, tehnologijo, umetnikov honorar in upravljanje. Občinska svetnica Eleonora Sartori (Noi Mi Noaltris GO!) ob dodatni naložbi opozarja na visoke stroške in porabo elektrike. Ker vstopnine ni, občina od galerije nima neposrednih prihodkov. Svetnica dvomi tudi o njeni umetniški in izobraževalni vrednosti ter opozarja, da je postavitev prekinila povezavo med dvema deloma mesta, ki so jo uporabljali pešci in kolesarji.

Odbornica za EPK Patrizia Artico kritike zavrača. Po njenih besedah je galerija v letu dni zabeležila toliko obiskov kot goriški grad v desetih in prispevala k prepoznavnosti mesta.