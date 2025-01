Na območju Valmaure in Svete Ane 18 novih varnostnih kamer

Pri Valmauri, Sveti Soboti, Sveti Ani in v okolici Trga Giarizzole bo Občina Trst postavila 18 novih varnostnih kamer. Napeljala bo tudi sedem kilometrov kablov z optičnimi vlakni. Novost so včeraj v mestni hiši predstavili občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo, občinska odbornica za tehnološko inovacijo Sandra Savino in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi.

V postavitev kamer je občina vložila 800.000 evrov. Slednje je sicer prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina. Kot je povedal Milocchi, bodo kamere povezane s poveljstvom lokalne policije in tržaško kvesturo. V bodoče pa bodo posnetke lahko videli tudi na pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev v Istrski ulici. »Kamere bomo postavili na občutljive točke, v okolici stadiona Rocco in Rižarne ter na parkirišče pred pokopališčem pri Sveti Ani,« je pojasnil prvi mož lokalnih policistov.

V tržaški občini že deluje 148 varnostnih kamer. V naslednjem triletju jih namerava občina postaviti še 92. 240 skupnih kamer bo tako silam javnega reda v pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj. Vsota celotne naložbe znaša 2,2 milijona evrov. Dober del denarja bo prispevalo notranje ministrstvo, nekaj pa bo občina prispevala iz svojega proračuna.