Na odru Brit Floyd

V gledališče Rossetti prihaja danes (ponedeljek) glasbena skupina Brit Floyd s koncertom, s katerim je navdušilia že dober del sveta: The World’s Greatest Pink Floyd Show. Na njem bodo seveda igrali skladbe znane britanske skupine Pink Floyd, predvsem tiste iz njihove zadnje turneje iz leta 1994. Slišati bo mogoče njihove največje uspešnice, kot so The Wall, The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals in druge.

Skupina Brit Floyd se je rodila leta 2011 v Liverpoolu, od takrat je igrala na več kot tisočih koncertih po vsem svetu, z razprodanimi dvoranami v Evropi, Severni Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Njihovi koncerti niso samo poklon legendarnim Pink Floydom, ampak resnično poustvarjanje vseh podrobnosti, ki so odlikovale to glasbeno skupino.

Potem ko so se v prejšnjih dneh ustavili v Turinu in Milanu, bodo nocoj ob 20.30 prvič igrali tudi v Trstu, in sicer v gledališču Rossetti. Nekaj vstopnic je še na voljo na spletnih straneh Ticketone.it in Vivaticket.it ter na blagajni gledališča.

Koncert organizirata VignaPR in AND Production v sodelovanju z gledališčem Rossetti.